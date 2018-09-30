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"Мозги не купил": пьяный водитель в Запорожье пытался сбежать от активистов

1.8тЧитать материал на украинском

Пьяный водитель в Запорожье пытался сбежать от задержавших его активистов (чтобы посмотреть видео прокрутите вниз).

Мужчина курил за рулем, говорил по телефону, а потом въехал в другую машину дважды, несмотря на то, что пострадавший водитель сигналил и пытался избежать столкновения. Его задержали "АвтоЕвроСилы". В сети утверждают, что мужчина хотел от них откупиться. Видео появилось на страничке "Это Запорожье" в Instagram.

"Я сейчас поставлю машину здесь и все", - говорил мужчина поначалу, но в то же время постоянно пытался сесть в машину и уехать. На вопрос "Зачем он ездит пьяным?", водитель ответил: "Ну получилось так!".

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Пользователи в сети возмутились таким поведением, и отметили, что нужно было просто вызвать полицию.

"Мозги не купил": пьяный водитель в Запорожье пытался сбежать от активистов
"Мозги не купил": пьяный водитель в Запорожье пытался сбежать от активистов
"Мозги не купил": пьяный водитель в Запорожье пытался сбежать от активистов
"Мозги не купил": пьяный водитель в Запорожье пытался сбежать от активистов
"Мозги не купил": пьяный водитель в Запорожье пытался сбежать от активистов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД.

Тема
Zaporizhzhia.City
Место
УкраинаЗапорожье
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