Мариуполь в годы II мировой войны: в сеть попали уникальные архивные фото

В сети опубликованы раритетные фотографии Мариуполя в годы Второй мировой войны

На снимках можно увидеть период обстрела и захвата города оккупантами.

А на некоторые архивные черно-белые фото наложили современное цветные изображение улиц Мариуполя. Это дает возможность лучше представить, где происходили ужасные события 1941 года.

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

Напомним, оккупация города длилась почти 2 года – с 8 октября 1941 года по 10 сентября 1943 года. За время оккупации гитлеровцами было расстреляно около 10 тысяч мирного населения, угнано в Германию около 50 тысяч молодых мариупольцев, в концлагерях на территории города от голода и болезней погибло около 36 тысяч советских военнопленных.

Ранее CityOboz показал фотографии Мариупольского морского торгового порта начала XX века.