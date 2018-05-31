Маріуполь в роки II світової війни: в мережу потрапили унікальні архівні фото

У мережі опублікували раритетні фотографії Маріуполя в роки Другої світової війни

На знімках можна побачити період обстрілу і захоплення міста окупантами.

А на деякі архівні чорно-білі фото наклали сучасне кольорові зображення вулиць Маріуполя. Це дає можливість краще уявити, де відбувались жахливі події 1941 року.

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

old-mariupol.com.ua

Нагадаємо, окупація міста тривала майже 2 роки - з 8 жовтня 1941 року до 10 вересня 1943 року. За час окупації гітлерівцями було розстріляно близько 10 тисяч мирного населення, вивезено в Німеччину близько 50 тисяч молодих маріупольців, в концтаборах на території міста від голоду і хвороб загинуло близько 36 тисяч радянських військовополонених.

Раніше CityOboz показав фотографії Маріупольського морського торгового порту початку XX століття.