Порт Мариуполя 100 лет назад: в сеть попали уникальные фото

В сети опубликованы раритетные фотографии Мариупольского морского торгового порта начала XX века.

На снимках изображены набережная, флотилия, группа людей после молебна на месте строительства мола.

Началом эксплуатации порта считается 2 сентября 1889 года. Тогда на набережную было подано 18 вагонов, груженных углем.

В последние годы тут реконструированы морвокзал и прилегающие территории, оборудованы специализированные помещения для пограничной, таможенной и карантинной служб.

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