Когда украдут? В Киеве провели интересный эксперимент с велосипедом

С велопарковки возле ТРЦ Ocean Plaza украли велосипед, который разместили там в качестве эксперимента. Так, транспортное средство простояло возле торгового центра 6 дней.

Суть социального эксперимента заключалась в том, чтобы проверить, безопасно ли оставлять велосипед на перехватывающих парковках столицы. Об этом на своей странице в Facebook написал владелец магазина, который предоставил велосипед, Алексей Кушка.

facebook.com/oleksii.kushka

Велосипед простоял на парковке 6 суток и был закреплен лишь цепью с навесным замком.

facebook.com/oleksii.kushka

facebook.com/oleksii.kushka

9 января велосипед исчез.

facebook.com/oleksii.kushka

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