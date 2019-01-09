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Когда украдут? В Киеве провели интересный эксперимент с велосипедом

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С велопарковки возле ТРЦ Ocean Plaza украли велосипед, который разместили там в качестве эксперимента. Так, транспортное средство простояло возле торгового центра 6 дней.

Суть социального эксперимента заключалась в том, чтобы проверить, безопасно ли оставлять велосипед на перехватывающих парковках столицы. Об этом на своей странице в Facebook написал владелец магазина, который предоставил велосипед, Алексей Кушка.

Когда украдут? В Киеве провели интересный эксперимент с велосипедом

facebook.com/oleksii.kushka

Велосипед простоял на парковке 6 суток и был закреплен лишь цепью с навесным замком.

Когда украдут? В Киеве провели интересный эксперимент с велосипедом

facebook.com/oleksii.kushka

Когда украдут? В Киеве провели интересный эксперимент с велосипедом

facebook.com/oleksii.kushka

9 января велосипед исчез.

Когда украдут? В Киеве провели интересный эксперимент с велосипедом

facebook.com/oleksii.kushka

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве проведут необычный эксперимент, связанный со столичным метрополитеном, благодаря которому дизайнеры интерьера хотят популяризовать культовые декорации ключевых станций.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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