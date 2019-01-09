Коли вкрадуть? У Києві провели цікавий експеримент із велосипедом

Із велопарковки біля ТРЦ Ocean Plaza вкрали велосипед, який розмістили там задля експерименту. Так, транспортний засіб простояв біля торгового центру 6 днів.

Суть соціального експерименту полягала у тому, щоб перевірити, чи безпечно залишати велосипед на перехоплюючих парковках столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав власник магазину, який надав велосипед, Олексій Кушка.

facebook.com/oleksii.kushka

Велосипед простояв на парковці 6 діб і був закріплений лише ланцюгом із навісним замком.

facebook.com/oleksii.kushka

facebook.com/oleksii.kushka

9 січня велосипед зник.

facebook.com/oleksii.kushka

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві проведуть незвичайний експеримент, пов'язаний зі столичним метрополітеном, завдяки якому дизайнери інтер'єру хочуть популяризувати культові декорації ключових станцій.