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Коли вкрадуть? У Києві провели цікавий експеримент із велосипедом

3.1тЧитати матеріал російською

Із велопарковки біля ТРЦ Ocean Plaza вкрали велосипед, який розмістили там задля експерименту. Так, транспортний засіб простояв біля торгового центру 6 днів.

Суть соціального експерименту полягала у тому, щоб перевірити, чи безпечно залишати велосипед на перехоплюючих парковках столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав власник магазину, який надав велосипед, Олексій Кушка.

Коли вкрадуть? У Києві провели цікавий експеримент із велосипедом

facebook.com/oleksii.kushka

Велосипед простояв на парковці 6 діб і був закріплений лише ланцюгом із навісним замком.

Коли вкрадуть? У Києві провели цікавий експеримент із велосипедом

facebook.com/oleksii.kushka

Коли вкрадуть? У Києві провели цікавий експеримент із велосипедом

facebook.com/oleksii.kushka

9 січня велосипед зник.

Коли вкрадуть? У Києві провели цікавий експеримент із велосипедом

facebook.com/oleksii.kushka

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві проведуть незвичайний експеримент, пов'язаний зі столичним метрополітеном, завдяки якому дизайнери інтер'єру хочуть популяризувати культові декорації ключових станцій.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Чому не написали шо украл русскоговорящий, с москальским акцентом. Не зачёт. Тема Раша ворог не раскрыта
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CARGO 100
CARGO 100
Вы бы еще оставили в январе надувной матрац и крем для загара ...
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