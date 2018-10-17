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''Метро становится домом'': в Киеве проведут необычный эксперимент

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В Киеве проведут необычный эксперимент, связанный со столичным метрополитеном, благодаря которому дизайнеры интерьера хотят популяризовать культовые декорации ключевых станций.

Проект получил название "Немножко дома" и являет собой 3D-визуализацию современных интерьеров квартир с использованием элементов декора станций, которые были созданы для киевского метро в период 1960-1994 годов. Об этом сообщила пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в Facebook.

"Ежедневно метро немножко становится нашим домом. Совместно с объединением The Signum мы попытались посмотреть, может ли дом быть "немножко метро", - поделились инициаторы идеи.

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Этот творческий эксперимент позволит, по мнению организаторов, привлечь внимание к актуальному и уникальному украинскому постмодернизму - беспрекословному дизайнерскому наследию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября "Киевский метрополитен" открыл продажу сувенирной продукции. Всего в продаже будет пять видов товаров.

Читайте все новости по теме "Киевское метро" на OBOZREVATEL.

Темы
Киевское метроKyiv.City
Объекты
метроКиевский метрополитен
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