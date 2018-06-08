Кинотеатр в Киеве покажет украинское кино и отдаст недельную выручку семье Сенцова

7-12 июня в Киеве в кинотеатре украинского кино "Лира" (Большая Житомирская, 40) состоится Неделя украинского кино в поддержку Олега Сенцова.
Эта кинонеделя, организованная коллегами Сенцова, должна донести зрителям максимум информации о его судьбе и судьбе других кремлевских узников, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Олег Сенцов
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Сеансы будут сопровождать творческие группы фильмов, будет работать фотозона. Благотворительные средства, собранные на этих показах, будут направлены на поддержку семьи Сенцова.
Расписание сеансов:
Четверг, 7 июня
18:00. Открытие кинонедели. "Вирус А" (авторы - дети прифронтовой Авдеевки); "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" (реж. Аскольд Куров);
20:00. "Киборги" (реж. Ахтем Сеитаблаев).
Пятница, 8 июня
18:00. "Осенние воспоминания" (реж. Али Факхр Мусави);
20:00. "Червоний" (реж. Заза Буадзе).
Суббота, 9 июня
15:00. "Хайтарма" (реж. Ахтем Сеитаблаев);
17:00. "Гамер" (реж. Олег Сенцов);
19:00. "Гнездо горлицы" (реж. Тарас Ткаченко).
Понедельник, 11 июня
18:00. "Цветение одуванчика" (реж. Олег Игнатуша);
20:00. "Племя" (реж. Мирослав Слабошпицкий).
Вторник, 12 июня
18:00 "Моя бабушка Фанни Каплан" (реж. Елена Демьяненко).
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