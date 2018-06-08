Кинотеатр в Киеве покажет украинское кино и отдаст недельную выручку семье Сенцова

7-12 июня в Киеве в кинотеатре украинского кино "Лира" (Большая Житомирская, 40) состоится Неделя украинского кино в поддержку Олега Сенцова.

Эта кинонеделя, организованная коллегами Сенцова, должна донести зрителям максимум информации о его судьбе и судьбе других кремлевских узников, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Олег Сенцов wikipedia.org

Сеансы будут сопровождать творческие группы фильмов, будет работать фотозона. Благотворительные средства, собранные на этих показах, будут направлены на поддержку семьи Сенцова.

Расписание сеансов:

Четверг, 7 июня

18:00. Открытие кинонедели. "Вирус А" (авторы - дети прифронтовой Авдеевки); "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" (реж. Аскольд Куров);

20:00. "Киборги" (реж. Ахтем Сеитаблаев).

Пятница, 8 июня

18:00. "Осенние воспоминания" (реж. Али Факхр Мусави);

20:00. "Червоний" (реж. Заза Буадзе).

Суббота, 9 июня

15:00. "Хайтарма" (реж. Ахтем Сеитаблаев);

17:00. "Гамер" (реж. Олег Сенцов);

19:00. "Гнездо горлицы" (реж. Тарас Ткаченко).

Понедельник, 11 июня

18:00. "Цветение одуванчика" (реж. Олег Игнатуша);

20:00. "Племя" (реж. Мирослав Слабошпицкий).

Вторник, 12 июня

18:00 "Моя бабушка Фанни Каплан" (реж. Елена Демьяненко).

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