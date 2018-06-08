Кінотеатр в Києві покаже українське кіно і віддасть тижневу виручку сім'ї Сенцова

7-12 червня в Києві в кінотеатрі українського кіно "Ліра" (Велика Житомирська, 40) відбудеться Тиждень українського кіно в підтримку Олега Сенцова.
Цей кінотиждень, організований колегами Сенцова, повинен донести глядачам максимум інформації про його долю і долю інших кремлівських в'язнів, повідомляє прес-служба Міністерства культури.
Олег Сенцов
wikipedia.org
Сеанси будуть супроводжувати творчі групи фільмів, буде працювати фотозона. Благодійні кошти, зібрані на цих показах, будуть спрямовані на підтримку сім'ї Сенцова.
Розклад сеансів:
Четвер, 7 червня
18:00. Відкриття кінотижня. "Вірус А" (автори - діти прифронтової Авдіївки); "Процес. Російська держава проти Олега Сенцова" (реж. Аскольд Куров);
20:00. "Кіборги" (реж. Ахтем Сеїтаблаєв).
П'ятниця, 8 червня
18:00. "Осінні спогади" (реж. Алі Факхр Мусаві);
20:00. "Червоний" (реж. Заза Буадзе).
Субота, 9 червня
15:00. "Хайтарма" (реж. Ахтем Сеїтаблаєв);
17:00. "Гамер" (реж. Олег Сенцов);
19.00. "Гніздо горлиці" (реж. Тарас Ткаченко).
Понеділок, 11 червня
18:00. "Цвітіння кульбаби" (реж. Олег Ігнатуша);
20:00. "Плем'я" (реж. Мирослав Слабошпицький).
Вівторок, 12 червня
18:00 "Моя бабуся Фанні Каплан" (реж. Олена Дем'яненко).
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