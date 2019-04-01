Каникулы весна-2019 в Украине: когда школьники смогут отдохнуть

Министерство образования Украины советует проводить весенние каникулы с 25 марта по 7 апреля 2019 года, но каждое учебное заведение устанавливает график самостоятельно в соответствии с Законом об образовании.

Общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, когда смогут отдохнуть школьники весной 2019 года.

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Учебный год в школах в Украине продлится до 31 мая 2019.

Каникулы в 2018/19 году в соответствии с рекомендациями Минобразования:

Третья четверть: с 14 января 2019 до 22 марта 2019 года;

Весенние каникулы: с 25 марта 2019 до 7 апреля 2019 года;

Четвертая четверть: с 8 апреля 2019 года;

Последний звонок: 24 или 31 мая 2019.

Дополнительные каникулы у первоклассников в этом году прошли с 25 февраля по 3 марта.

pexels.com

Также, в 2019 году не только у школьников есть возможность получить дополнительные выходные. Так, до конца текущего года каждый украинец сможет отдохнуть в связи с праздничными днями:

Пасха – с 28 апреля по 1 мая;

Международный день труда – 1 мая;

День Победы во Второй мировой войне – 9 мая;

Троица – 16 июня;

День Конституции Украины – 28 июня;

День Независимости Украины – 24 августа.

Как ране писал OBOZREVATEL, школьница из Трускавца Андриана Дзюбайло растрогала сеть добрым поступком. Так, возвращаясь с соревнований по борьбе, она нашла сумку, в которой было 150 тыс. грн. Девочка разыскала владельца денег и вернула ему утерянное.

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