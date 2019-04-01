Канікули весна-2019 в Україні: коли школярі зможуть відпочити

Міністерство освіти України рекомендує проводити весняні канікули з 25 березня по 7 квітня 2019 року, але кожен навчальний заклад встановлює графік самостійно згідно із Законом про освіту.

Загальна тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, коли зможуть відпочити школярі навесні 2019 року.

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Навчальний рік у школах в Україні триватиме до 31 травня 2019.

Канікули у 2018/19 році згідно з рекомендаціями Міносвіти:

Третя чверть: з 14 січня 2019 до 22 березня 2019;

Весняні канікули: з 25 березня 2019 до 7 квітня 2019;

Четверта чверть: з 8 квітня 2019;

Останній дзвоник: 24 або 31 травня 2019.

Додаткові канікули у першокласників у цьому році пройшли з 25 лютого по 3 березня.

pexels.com

Також у 2019 році не тільки у школярів є можливість отримати додаткові вихідні. Так, до кінця поточного року кожен українець зможе відпочити у зв'язку зі святковими днями:

Великдень — з 28 квітня по 1 травня;

Міжнародний день праці — 1 травня;

День Перемоги у Другій світовій війні — 9 травня;

Трійця — 16 червня;

День Конституції України — 28 червня;

День Незалежності України — 24 серпня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, школярка з Трускавця Андріана Дзюбайло зворушила мережу добрим вчинком. Так, повертаючись зі змагань по боротьбі, вона знайшла сумку, в якій було 150 тис. грн. Дівчинка розшукала власника грошей і повернула йому втрачене.

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