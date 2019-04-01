Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

Канікули весна-2019 в Україні: коли школярі зможуть відпочити

1.5тЧитати матеріал російською

Міністерство освіти України рекомендує проводити весняні канікули з 25 березня по 7 квітня 2019 року, але кожен навчальний заклад встановлює графік самостійно згідно із Законом про освіту.

Загальна тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, коли зможуть відпочити школярі навесні 2019 року.

Канікули весна-2019 в Україні: коли школярі зможуть відпочити

pexels.com

Новини
У Києві відреставрують відомий парк: як він буде виглядати

Навчальний рік у школах в Україні триватиме до 31 травня 2019.

Канікули у 2018/19 році згідно з рекомендаціями Міносвіти:

Третя чверть: з 14 січня 2019 до 22 березня 2019;

Весняні канікули: з 25 березня 2019 до 7 квітня 2019;

Четверта чверть: з 8 квітня 2019;

Останній дзвоник: 24 або 31 травня 2019.

Додаткові канікули у першокласників у цьому році пройшли з 25 лютого по 3 березня.

Канікули весна-2019 в Україні: коли школярі зможуть відпочити

pexels.com

Також у 2019 році не тільки у школярів є можливість отримати додаткові вихідні. Так, до кінця поточного року кожен українець зможе відпочити у зв'язку зі святковими днями:

  • Великдень — з 28 квітня по 1 травня;

  • Міжнародний день праці — 1 травня;

  • День Перемоги у Другій світовій війні — 9 травня;

  • Трійця — 16 червня;

  • День Конституції України — 28 червня;

  • День Незалежності України — 24 серпня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, школярка з Трускавця Андріана Дзюбайло зворушила мережу добрим вчинком. Так, повертаючись зі змагань по боротьбі, вона знайшла сумку, в якій було 150 тис. грн. Дівчинка розшукала власника грошей і повернула йому втрачене.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки