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В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть

1.8тЧитать материал на украинском

В Киеве собираются отреставрировать известный парк в Соломенском районе "Орлятко".

Соответствующее обновление предложили столичные активисты в районной государственной администрации, передает КП "Киевгорразвитие" в Facebook.

В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть

Состояние сейчас

"28 марта в Соломенской РГА состоялось совещание с представителями и активистами под председательством Довбаня Игоря Николаевича. Представили обновленный проект парка "Орленок", который сейчас передан на экспертизу. Обсуждали проблемы парка и пути их решения. Следующую встречу с общественностью района и презентацией проекта с учетом замечаний общественности и экспертизы запланировали на 18.04", – сказано в сообщении.

В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть

Судя по снимкам, предоставленным в сети, в парке хотят облагородить детскую площадку, зону отдыха возле озера, зону для выгула собак, скейт-парк и зоны для спорта, а также сделать новые дорожки и ограждения.

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В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть

Парк "Орлятко" расположен на месте бывшего фруктового сада "Груши". Его назвали в честь местного хутора, который до 1921 года еще не был в составе Киева. Этому месту уже более 100 лет. Общая площадь парка – 10,9 га.

Реставрацию уже пытались проводить в 2015 году. В частности, были установлены новые урны и ограждения, почищено озеро, однако состояние парка на сегодняшний день можно оценить, как "уставшее".

В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть
В Киеве отреставрируют известный парк: как он будет выглядеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали кадры ремонтных работ на Шулявском мосту в Киеве, который был перекрыт 18 марта.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
фотографии
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Юг Руси
Юг Руси
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги! 🐷😆
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