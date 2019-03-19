Украинская школьница вернула 150 тысяч гривен: сеть в восторге

Школьница из Трускавца Андриана Дзюбайло растрогала сеть добрым поступком. Так, возвращаясь с соревнований по борьбе, она нашла сумку, в которой было 150 тыс. грн. Девочка разыскала владельца денег и вернула ему утерянное.

Пользователи сети отметили, что Адриана молодец и это был правильный поступок. Об этом сообщили на странице отделения НОК Украины во Львовской области в Facebook.

За добрый поступок девочку наградили Кубком достоинства. Кроме того, в этот же день она стала чемпионкой в ​​весе до 37 кг на турнире со свободной борьбы.

"Молодец!", "Ты наше будущее", "Супер", — написали в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователей сети растрогала история о детях, которые нашли три тысячи гривен и вернули их владельцу. Ситуация произошла на столичных Позняках.

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