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Як виглядає найстаріший міст Києва: опубліковані фото

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Найстаріший зі збережених до нашого часу мостів в Києві є частиною Кудрявської вулиці.

Він знаходиться в місці її перетину з дорогою, що була колись кінцевою частиною Петровської вулиці, повідомляється на сторінці "Клубу корінного киянина" в Facebook.

Історія створення мосту починається в 1896 році, коли на Підвальному провулку був побудований спиртовий завод, до складів якого потрібен був зручний проїзд з боку Львівської площі.

"Було вирішено побудувати віадук над вулицею Вознесенський яр, який би з'єднував Підвальний провулок з Вознесенським узвозом і пустити по ньому службову трамвайну гілку. Сталося це вже в 1897 році. Створенням моста керував інженер В. Безсмертний, за проектом якого був побудований і сам спиртовий завод. З часом необхідність в лінії зникла і рейки були демонтовані", - відзначають в пабліку.

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facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

Зараз міст пішохідний. Він перекритий для в'їзду автомобілів, а на стовпі висить табличка з повідомленням про аварійність, що датується 2001 роком.

На CityOboz ви також можете побачити, як виглядав Київ у ХХ столітті .

Тема
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