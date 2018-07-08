Как выглядит ночной Киев: яркие фото столичного бульвара

Ночной Киев – мечта любого фотографа, ведь именно в это время город оживает. И даже привычное место можно увидеть совершенно с другой стороны.
"Информатор" показал завораживающие фото бульвара Леси Украинки.
Прогуливаясь по этому бульвару сложно представить, что когда-то тут была совсем малолюдная местность. Застраивать улицу начали в 50-х годах прошлого века.
Мало кто помнит, что раньше бульвар Леси Украинки был вымощен булыжником, и по нему ходил трамвай.
Как ранее писал CityOboz, киевские ведьмы рассказали о работе в мистическом месте.