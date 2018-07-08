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Как выглядит ночной Киев: яркие фото столичного бульвара

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Ночной Киев – мечта любого фотографа, ведь именно в это время город оживает. И даже привычное место можно увидеть совершенно с другой стороны.

"Информатор" показал завораживающие фото бульвара Леси Украинки.

Прогуливаясь по этому бульвару сложно представить, что когда-то тут была совсем малолюдная местность. Застраивать улицу начали в 50-х годах прошлого века.

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Мало кто помнит, что раньше бульвар Леси Украинки был вымощен булыжником, и по нему ходил трамвай.

Как ранее писал CityOboz, киевские ведьмы рассказали о работе в мистическом месте.

Тема
Kyiv.City
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