"Ходила по подсобным помещениям и услышала вой", - киевские ведьмы о работе в мистическом месте

Киев издавна считался столицей ведьм. Не киношных, с волшебными палочками и островерхими шляпами, а самых настоящих ведуний.

В наши дни, наряду с местами силы из легенд, в Киеве появляются новые, более современные точки для встреч людей, которых эта тема интересует. Одна из таких точек - ведьма-бар "Лысая гора". Место, где веселая атмосфера питейного заведения органично трансформируется в нечто большее.

Идею о новом "месте силы" реализовали три женщины - Олеся Остафиева, Надежда Омельченко и Алла Казакова. Сами себя основательницы "Лысой горы" называют триадой. И признаются - их заведение все же больше подходит женщинам. Ведьмам, которыми, по преданию, являются все жительницы Киева.

О древних легендах и таинственных местах Киева, мистических происшествиях и невидимых собаках, обрядах, бизнесе и коктейлях эксклюзивно CityOboz рассказали Олеся Остафиева и Надежда Омельченко.

Олеся Остафиева, Надежда Омельченко и Алла Казакова facebook.com/witchbar13

Про бар и ортодоксальных евреев

Надежда: Вопрос перед нами стоял не в заведении, а в месте, где бы собирались люди, которые любят мистику, причисляют себя к ведьмам или реально таковыми являются. И эта тема очень сильна для нас с точки зрения того, что мы можем дать другим женщинам. Это то место, где они могут встречаться, разговаривать, общаться.

Олеся: Мы ставили перед собой цель создать не модное место, а популярное. И это получилось. 80% наших посетителей - женщины. Здесь все равно, есть ли у женщины макияж, как она одета. Здесь она чувствует себя собой, может расслабиться и не париться о каких-то внешний факторах.

Мы эту атмосферу, состояние расслабленности, ощущения себя собой, постарались обеспечить. И это на самом деле очень перекликается со сборами знахарок, ведуний, которые происходили в дореволюционном Киеве. Это всегда были сборы без мужчин. Травницы собирались не для "перемывания костей", а, как правило, передавали опыт, отдыхали вместе. И в рамках современного города с его ритмом мы хотели создать такое место, где, конечно, не травы собирать будут, но общаться.

К нам не приходят совсем молодые люди. Нашим посетителям, как правило, 25-50 лет. Редко к нам приходят мамы с детьми. Как правило, это успешные работающие женщины, которые состоялись, уверены в себе, платят за себя. У нас крайне редко спрашивают про диетическую еду, у нас пьют нормально. За год мы продали 16 тысяч коктейлей и всего 16 фрешей. 80% наших гостей курят. Это люди, которые ценят себя, любят себя и позволяют себе делать то, от чего им хорошо.

А вообще, гости у нас бывают разные. Например, участники "Битвы экстрасенсов". Как-то пришли к нам два ортодоксальных еврея. В меню у нас есть дорогой виски, но он особо не пользуется популярностью у гостей. Так вот они выпили все запасы этого виски, нам даже пришлось им объяснять, что если они хотят проводить время у нас дальше, то нам уже нечего им предложить. И спросили, откуда они о нас узнали. А они и говорят: "В синагоге посоветовали" (смеются).

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Про ведуний

Олеся: Ведьмы, конечно, существуют. Вот бывает, что у женщины включается интуиция, подсказывающая, что так делать не надо. И она оказывается права. У мужчин намного реже такое случается. Ведовство – это интуиция, правильная энергия. Просто у нас настолько это забито, что кажется, будто его нет.

Ведьма – это не женщина на метле, которая соседям гадости делает. На самом деле, она - ведающая. Ведуньи знали чуть-чуть больше, и это передавалось из поколения в поколение. За последние лет 150-200 это утратилось. Но кто-то этим интересуется, пытается в себе пробудить, кто-то идет путем черной магии и обрядов. Мы эту историю не поддерживаем и не популяризируем. Мы сфокусированы на травах.

Почему еще ведуний здесь уважали? Потому что не было нормально развитой медицины, но было знахарство. И из травы можно было сделать микс, который выручал. Точно так же заговоры на травы и т.д. Например, чертополох защищает. И это работает.

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К нам, например, иногда приходят с просьбой приворожить кого-то. Тогда мы объясняем, что мы таким не занимаемся. Это раз. Два - мы очень рекомендуем подумать о том, что всему есть цена. Приворожить вполне реально, но где-то вы что-то получили, в другом месте потеряете. А если это будет здоровье или счастье ваших детей? Ведь цена всегда выше.

Надежда: И третье - это свобода воли. Каждый должен принимать свои решения. По сути, вся магия такого рода - насилие над волей человека.

Олеся: Вообще, если человек верит и понимает, то какие-то ритуалы вроде трех молебнов в церквях он может делать и сам. Но, конечно, есть такие порчи, которые сам он не снимет. Наши бабушки на яйцах, воде, красной нитке проводили обряды. Базовые предметы наших предков были предметами магии и защиты. Но к нам оно больше дошло суевериями.

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О вере и неуязвимости

Олеся: К нам идут не как в заведение, где можно выпить и поесть, а как в место, где можно получить какую-то эмоцию. Насколько они настроены серьезно или нет - это тонкая грань. Но идут сюда за эмоцией, атмосферой, впечатлением.

Все ведь работает потому, что это - эгрегор. Человек верит в Бога, молится ему, - получает. Если верит в этот ритуал, подключился к вселенской энергии, сделал запрос - получил.

В этом вопросе все складывается из множества аспектов. Есть эффект плацебо. И все зависит от человека, от того, насколько он целостный, энергетически сильный, верит или нет. Есть люди с сильной защитой, есть внушаемые. А есть те, которые в это не верят до такой степени, что им что ни делай - все мимо будет. Это эгрегор.

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Я как-то даже с психологом на эту тему общалась. Был случай один. Я приехала на Байковое кладбище, и ко мне подошла старушка с завядшим букетом, просила купить, отнести на могилу. Я отказалась, купила свежие. Возвращаюсь к машине, а она мне стучит в окно и говорит: "Что б ты сдохла". Меня это настолько зацепило, я поняла, что я ее приняла слишком близко. Даже если ее проклятья неэффективные, но они на меня повлияют, я начну тянуть на себя негатив, потому что я все время о ней думаю. Поэтому, ощущения человека - это очень важно.

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Или, например, у нас есть гостья, которая всегда попадает на одну и ту же официантку. И эта официантка в 80% случаев после разговора с ней теряет сознание. Наш шаман оставил нам травы, чтобы ее обкуривать, и ей становится легче. Еще мы ей руну рисуем, когда эта гостья приходит. Помогает.

Надежда: Бывает, что люди сами предупреждают, что они энергетические вампиры. Приходил к нам такой таролог, но мы с ней не смогли сотрудничать.

Олеся: Получалось, что либо у нее 10-12 клиентов, но весь остальной персонал падает с ног, все уставшие, плачут. Либо к тарологу не подходит ни один человек.

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Про Ивана Купала и древние праздники

Олеся: На Ивана Купала мы постараемся провести купальские обряды. Единственное - у нас не будет костра, но мы выставим свечи, сделаем огненную дорожку. Суть огня ведь в том, чтобы через него перепрыгнула пара.

Огонь - это, как правило, обновление, сжигание негатива и т.д. Ритуалы бывают разные, но суть у большинства из них одна. Славянские, кельтские, скандинавские очень сильно перекликаются в символике, циклах, датах. У наших предков год был завязан на урожай, его посев и сбор. Например, Новый год в Киеве был 1 сентября, а не января. И еще лет 300 после указа Петра I Подол праздновал Новый год 1 сентября.

Концепция праздника Ивана Купала прошла через православие, адаптацию. И с нашей концепцией она тоже перекликается. Киев вообще уникален тем, что он никаких концепций не отрицает. В нашем городе не преследовали ведьм, они прекрасно уживались с церквями, православием. Много киевских традиций завязаны на молитве и церкви.

Например, история с кольцом Святой Варвары. Ее мощи лежат во Владимирском соборе. И, если девушка хотела счастливое замужество и т.д., ведуньи отправляли ее к Святой Варваре. Это была традиция.

Когда императрица Елизавета выходила замуж за Алексея Разумовского, они приехали сюда, к его матери, за благословением. Она вышла, и тут появилась проблема - как жена сына, Елизавета должна преклониться перед матерью. Но ведь она императрица, и преклоняться должны перед ней. В итоге, они так постояли, и преклонилась все же Елизавета. И вот у нее было очень красивое обручальное кольцо, но в Киеве императрица поменяла его на простое колечко Варвары.

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Про Киев и его силу

Олеся: Считается, что в Киеве 13 Лысых гор. Сейчас сохранилось четыре. Но, например, в "Мастере и Маргарите" Михаила Булгакова киевляне четко видят, что в прилете Маргариты на Лысую гору описывается Киев. Исследователи Булгакова утверждают, что это была гора в районе станции метро Черниговская. Сейчас ее нет уже там.

Считается, что на горе, на которой расположен Крещатый парк и фуникулер, плохая энергетика, там пропадают люди. Еще Лысая гора на Выдубичах – если туда прийти вечером, там и правда страшно и напряжно. В Ватикане есть список мест силы, в котором две категории. В первой – самые сильные, во второй – попроще. Наша Девич-гора на Выдубичах - в первом списке, наравне с Кайлас в Тибете.

Исследователь Игорь Мехеда рассказывал, что в 1998 году из Тибета приехали четыре монаха молиться и проводить обряды на этой горе. Тогда они молились о прекращении агрессии китайских властей в адрес Тибета. И пока они молились, на четвертый день, умер китайский военачальник Дэн Сяопин.

И таких мест в Киеве много. Есть Замок Киевиц, Замок Ричарда, в котором уже сколько лет никто не приживается, Дом с химерами.

Например, считается, что на Замковой горе нулевая энергия - то есть с какой ты придешь, такую и потянешь. Хотя я выхожу оттуда выжатая, мне там нехорошо. Но это все индивидуально. Я, например, люблю ходить по Байковому кладбищу. Еще - Голосеевскую пустынь, я там очень расслабляюсь.

Я родом из Донецка, и там была церковь, куда я ходила. В Киеве я для себя не могла найти храм, в котором мне бы было хорошо. И, как-то, гуляя на Байковом кладбище, я увидела старинный могильный памятник, сделанный в виде дерева с обрубленными ветвями. И меня почему-то к этой могиле потянуло.

На памятнике была надпись "Марии и Иоанну Шепелевым от сына иеромонаха Киево-Печерской Лавры". Оказалось, что это Алексий Голосеевский. И тогда я поехала в этот храм. Причем, мне хорошо не в самом храме, а на кладбище за ним, где лежат мощи Алексия. Для меня это место силы в Киеве.

Надежда: Я люблю Владимирский собор, но часто езжу в Голосеево к мощам Святой Алипии. Но, при этом, мы еще проводим и свои ритуалы, например, хождение по углям. Это очень успокаивающая и сильная практика. Для него формируется группа, и она с шаманом отправляется, например, на Лысую гору.

Для ритуала сначала все своими руками собирают ветки, потом они выставляются по размеру. Выстраивается огромный костер, к нему приносят подношения, например, молоко или вино. И шаман "включает" у людей какое-то медитативное состояние. Потом, когда костер догорает, угли дробятся, и на них заходит сначала шаман, а потом и все остальные. Эти угли красные, раскаленные, но не больно совсем!

Если человек не настроился или пьяный, если он сосредоточен на боли, то он обожжется. А если он в правильном медитативном состоянии - то все будет хорошо. И после ритуала захлестывает бешеная энергия! И самое интересно, что этот ритуал подходит для любого запроса человека, что бы его не волновало.

Шаманы тоже бывают разные. Тот, с которым работаем мы, взаимодействует больше с силами природы, стихией, пространством. Он играет на дрымбе и по звукам может рассказать об энергетике человека.

Олеся Остафиева и Надежда Омельченко facebook.com/witchbar13

О невидимой собаке и рукописях, которые не горят

Надежда: Нам очень часто дарят подарки. Разные. Например, магические предметы или книги. А как-то одна из наших тарологов пришла и сказала, что подарила нам невидимую собаку, чтобы у нас был защитник. И предупредила, что если мы услышим вой, чтобы мы не пугались - это собака-защитник. Мы удивились, но достаточно скептично к этому отнеслись.

Но как-то я ходила по подсобным помещениям, когда услышала вой. Я ходила, искала источник звука, уже чуть ли не решила, что это она, невидимая собака. Подхожу к администратору и спрашиваю: "Ты слышишь? Я его слышу. Наверное, наша невидимая собака воет". А она поворачивается и говорит: "Это я вою, у меня касса не сходится". После этого у нас негласное правило - не выть (смеются).

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Олеся: А как-то у нас произошел небольшой пожар. Внизу в зале есть каменная арка, и, видимо, кто-то забыл погасить одну из свечей после закрытия. Загорелись наши атрибуты и разные вещи. Сработала пожарная сигнализация, я приехала и, открыв, увидела языки пламени и столб дыма. Там выгорело все. Кроме томика Булгакова, который лежал рядом. Там сгорела деревянная шкатулка, потрескалось зеркало. Пламя было на весь проход, а книга осталась целая. По ней даже не видно, чтобы она хоть немного пожелтела. Рукописи не горят.

Ранее CityOboz рассказывал, где можно провести обряды или просто повеселиться на Ивана Купала в Киеве.