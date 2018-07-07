Купальская ночь в Киеве: яркие фото

В Киеве в парке "Феофания" отметили день Ивана Купала. Здесь устроили концерт, а после захода солнца разожгли праздничный костер.
На народные гулянья пришли семьи и влюбленные пары, пишет "Информатор".
Как в Киеве провели Купальскую ночь
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Но вот прыгать через ритуальный костер, как заведено, никто так и не решился. Присутствующие ограничились только селфи на его фоне.
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Гости устроились на траве, слушая выступления народных коллективов и попивая горячительные напитки. Многие пришли в национальных костюмах, а прическу украсили венками из разнотравья.
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
Для безопасности на месте дежурили спасатели и "скорая", но их помощь никому из участников народных гуляний не понадобилась.
kiev.informator.ua
Ранее CityOboz рассказывал, как украинцы встретили самую загадочную ночь в году – Купальскую.
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