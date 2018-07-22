Появились волшебные фото Труханового острова в Киеве с воздуха

В сети появились красивые фото Труханового острова в Киеве, которые были сделаны с воздуха.

Как сообщил "Информатор", ссылаясь на данные сайта Prozora, территорию Центрального пляжа на острове планируют серьезно обновить. На это городские власти выделяют 90 миллионов гривен.

Планируется привести в надлежащий вид сам пляж: почистить песок, озеленить территорию. Также в планах работы по обустройству окрестности установить светильники, дополнительные контейнеры для мусора, биотуалеты, установить фильтры для очистки воды и прочее. Причем срок выполнения работ не должен быть более шести месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось снятое с высоты видео курортной косы в Азовском море.