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Як виглядав перший пляж в Києві: унікальні архівні фото

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У мережі показали унікальні чорно-білі фотографії першого громадського пляжу в Києві, який облаштували на Трухановому острові в 1918 році.

Знімки опубліковані в пабліку "Клуб корінного киянина" в Facebook.

"До цього для купання використовувалися спеціальні купальні, а приймати сонячні ванни вважалося непристойним. Пляж організували німецькі військові, які знаходилися в Києві за часів гетьмана Павла Скоропадського. Киянам ідея пляжу сподобалася, вони стали не тільки купатися в Дніпрі, а й засмагати на березі" , - йдеться в повідомленні.

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facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

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Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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