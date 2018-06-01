Як виглядав перший пляж в Києві: унікальні архівні фото

У мережі показали унікальні чорно-білі фотографії першого громадського пляжу в Києві, який облаштували на Трухановому острові в 1918 році.

Знімки опубліковані в пабліку "Клуб корінного киянина" в Facebook.

"До цього для купання використовувалися спеціальні купальні, а приймати сонячні ванни вважалося непристойним. Пляж організували німецькі військові, які знаходилися в Києві за часів гетьмана Павла Скоропадського. Киянам ідея пляжу сподобалася, вони стали не тільки купатися в Дніпрі, а й засмагати на березі" , - йдеться в повідомленні.

Новини Киян в спеку будуть поливати водою в парках

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

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