"Как 3D": Instagram опубликовал фото Киева на главной странице

На официальной странице в Instagram опубликована фотография Киева. Снимок сделала украинский фотограф Алина Рудя.
Она сняла кадр с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.
"Кто знал, что Киев выглядит как пазл сверху", - отмечается в подписи к фото.
Пользователи в комментариях уточнили, что на фото изображен жилой комплекс.
"Захватывающее картинка. Столько цвета!", "Выглядит как 3D", "Вау!", "Красотища", - выразили они свое восхищение.
Отметим, на момент написания новости снимок набрал около 650 тысяч отметок "Нравится".
Как сообщал CityOboz, названы шесть проектов, которые изменят Киев.