"Как 3D": Instagram опубликовал фото Киева на главной странице

На официальной странице в Instagram опубликована фотография Киева. Снимок сделала украинский фотограф Алина Рудя.

Она сняла кадр с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

"Кто знал, что Киев выглядит как пазл сверху", - отмечается в подписи к фото.

Пользователи в комментариях уточнили, что на фото изображен жилой комплекс.

"Захватывающее картинка. Столько цвета!", "Выглядит как 3D", "Вау!", "Красотища", - выразили они свое восхищение.

Отметим, на момент написания новости снимок набрал около 650 тысяч отметок "Нравится".

Как сообщал CityOboz, названы шесть проектов, которые изменят Киев.