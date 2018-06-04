Загадочный Киев: необычные дворики и странные памятники столицы

Даже киевляне, которые почти всю жизнь прожили в столице, часто удивляются необычным двориком в центре города или странным, ранее неизвестным памятникам.

Экскурсовод и автор блога о столице "Нескучный weekend" Оксана Пурик специально для CityOboz рассказывает маленькие тайны Киева, показывая задворки Дома профсоюзов, странные часы на Главпочтамте, двор дома на крыше гаражей и памятники Лесю Курбасу и Тарасу Шевченко.

Голова Шевченко

Памятников Шевченко в нашем городе несколько. Все знают о монументе в одноименном парке или о бюсте на Оперном театре. Есть памятники поэту и у музеев. А вот бюст во дворе Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры мало кто видел.

Однако самый странный памятник Кобзарю находится в одном из дворов по ул. Довженко, недалеко от станции метро "Шулявская". Это голова, которая установлена ​​прямо на асфальте, под окнами первого этажа.

Задворки Дома профсоюзов

С 70-х годов прошлого века этот дом стоит на углу Крещатика и Майдана Незалежности. Для того, чтобы его построить, было снесено здание Киевского дворянского собрания, которое простояло здесь целых 125 лет.

После печальных событий в феврале 2014-го, дом профсоюзов обещают открыть после реконструкции уже к концу нынешнего года. Должены заработать и часы, разместившиеся на 24-метровой башне на крыше здания.

Но самое интересное находится именно на задворках этого строительства. Дом профсоюзов не просто ремонтируется, он разрастается вглубь двора. Заглянуть и "проконтролировать" ход реконструкции можно зайдя в подворотню со стороны ул. Крещатик.

Двор дома на крыше гаражей

Если вы уже проберетесь на эту территорию, рекомендуем пойти дальше. У огромного мусорника вы заметите металлическую лестницу, которая ведут во двор дома по ул. Костельной, 6. Казалось бы, что тут может быть удивительного? Однако, попав наверх, вы поймете, что часть двора расположилась на крыше то ли гаражей, то ли СТО... Передвигайтесь очень осторожно, ведь состояние плит под вашим ногами довольно плохое. Вопрос, который остается открытым – для кого в таком месте установлена ​​детская площадка?

Странные часы

Эти часы находится на Главпочтамте – при их разработке был использован механизм телеграфного аппарата СТА-М-67. А необычны они тем, что показывают время в 60 регионах планеты. С самого начала на часах были обозначены разные города, многие из которых – из Советского Союза. Размещались они за движением Солнца с востока на запад. Первые такие часы пострадали во время несчастного случая 2 августа 1989 года, когда обвалились колонны у главного входа. После ремонта форма хронометра осталась старой, но было заменено содержание графических элементов.

Человек, который был театром

Есть в Киеве улица, на которой можно вспомнить о реформаторе театра – Лесе Курбасе. Его жизнь была не очень длинной, но насыщенной. Он стрелял себе в сердце из-за несчастной любви, с пулей в груди прожил до конца жизни. Курбас знал восемь языков и занимался литературными переводами. Он основал несколько театров ("Молодой театр", "Березиль", "Кийдрамте" и другие), а еще ввел в обязательную программу подготовки актеров акробатику и спорт.

Именно этому человеку на ул. Прорезной установили памятник, а также памятную доску на стене Киевского академического Молодого театра, в котором творил великий режиссер в течение 1918-1919 годов.

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