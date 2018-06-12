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"Як 3D": Instagram опублікував фото Києва на головній сторінці

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На офіційній сторінці в Instagram опублікована фотографія Києва. Знімок зробила український фотограф Аліна Рудя.

Вона зняла кадр з висоти пташиного польоту за допомогою квадрокоптера.

"Хто знав, що Київ виглядає як пазл зверху", - зазначається в підписі до фото.

Користувачі в коментарях уточнили, що на фото зображений житловий комплекс.

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"Захоплююча картинка. Стільки кольору!", "Виглядає як 3D", "Вау!", "Красотища", - висловили вони своє захоплення.

Відзначимо, на момент написання новини знімок набрав близько 650 тисяч відміток "Подобається".

Як повідомляв CityOboz, названі шість проектів, які змінять Київ.

Тема
Kyiv.City
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