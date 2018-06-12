Игра пианиста-виртуоза из Киева покорила сеть. Видео

Пианист-виртуоз Ярослав Олейник сыграл на Оболонской Набережной в Киеве.

Видео уличного выступления на своей странице в Facebook опубликовала руководитель пресс-службы сервисных центров МВД Инга Вишневская.

"Разбавлю вашу ленту прекрасным. Музыка может изменить любой момент повседневной жизни. Увидела парня, украинского пианиста-виртуоза, который среди своих традиционных концертов устраивает замечательные уличные выступления в разных частях нашего города", – написала она.

В комментариях под постом пользователи восхитились прекрасной игрой музыканта и вспомнили слова американского писателя Курта Воннегута о том, что "неоспоримым свидетельством существования Бога есть музыка".

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