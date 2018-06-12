УкрEngРус
Регистрация
КияниМедОбоз

Игра пианиста-виртуоза из Киева покорила сеть. Видео

767Читать новость на украинском

Пианист-виртуоз Ярослав Олейник сыграл на Оболонской Набережной в Киеве.

Видео уличного выступления на своей странице в Facebook опубликовала руководитель пресс-службы сервисных центров МВД Инга Вишневская.

"Разбавлю вашу ленту прекрасным. Музыка может изменить любой момент повседневной жизни. Увидела парня, украинского пианиста-виртуоза, который среди своих традиционных концертов устраивает замечательные уличные выступления в разных частях нашего города", – написала она.

Новости
Возвращение "Правды": в Днепре снова заработал культовый кинотеатр

В комментариях под постом пользователи восхитились прекрасной игрой музыканта и вспомнили слова американского писателя Курта Воннегута о том, что "неоспоримым свидетельством существования Бога есть музыка".

Как сообщал CityOboz, вышел первый трейлер мультфильма "Как приручить дракона 3".

Тема
Kyiv.City
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги