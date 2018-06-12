Гра піаніста-віртуоза з Києва підкорила мережу. Відео

Піаніст-віртуоз Ярослав Олійник зіграв на Оболонській Набережній в Києві.

Відео вуличного виступу на своїй сторінці в Facebook опублікувала керівник прес-служби сервісних центрів МВС Інга Вишневська.

"Розбавлю вашу стрічку прекрасним. Музика може змінити будь-яку мить буденного життя. Сьогодні побачила хлопця, українського піаніста-віртуоза, який поміж своїх традиційних концертів, влаштовує чудові вуличні виступи у різних частинах нашого міста", - написала вона.

У коментарях під постом користувачі захопилися прекрасною грою музиканта і згадали слова американського письменника Курта Воннегута про те, що "незаперечним свідченням існування Бога є музика".

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