Возвращение "Правды": в Днепре снова заработал культовый кинотеатр

В Днепре прошло торжественное открытие кинотеатра "Правда", который был закрыт с июля минувшего года.
Как сообщает "Информатор", 7 июля состоялся праздничный показ фильма "Мстители. Война бесконечности".
Фильм транслировали уже с новой технологией звука Dolby Atmos. Это первый в Днепре кинотеатр с подобной технологией.
"Открытие получилось необычным — на улице, с великолепным концертом для жителей города, развлекательной программой для детей, а также презентацией нового звука и возможностей нашего кинотеатра. Кинотеатр "Правда" будет продолжать радовать своих зрителей новыми проектами", — отметила заместитель директора по развитию сети кинотеатров "Кинотема" Виктория Хотянова.
Для посетителей провели концерт "Музыка кино" от солистов филармонии, оркестра Dnipro Band и шоу барабанщиков TheRythmMen.
Как сообщал CityOboz, в Днепре появился мурал со Стивом Джобсом.