Возвращение "Правды": в Днепре снова заработал культовый кинотеатр

В Днепре прошло торжественное открытие кинотеатра "Правда", который был закрыт с июля минувшего года.

Как сообщает "Информатор", 7 июля состоялся праздничный показ фильма "Мстители. Война бесконечности".

Фильм транслировали уже с новой технологией звука Dolby Atmos. Это первый в Днепре кинотеатр с подобной технологией.

"Открытие получилось необычным — на улице, с великолепным концертом для жителей города, развлекательной программой для детей, а также презентацией нового звука и возможностей нашего кинотеатра. Кинотеатр "Правда" будет продолжать радовать своих зрителей новыми проектами", — отметила заместитель директора по развитию сети кинотеатров "Кинотема" Виктория Хотянова.

Для посетителей провели концерт "Музыка кино" от солистов филармонии, оркестра Dnipro Band и шоу барабанщиков TheRythmMen.

Как сообщал CityOboz, в Днепре появился мурал со Стивом Джобсом.