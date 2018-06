"Как приручить дракона 3": вышел первый трейлер мультфильма

Студия DreamWorks Animation обрадовала многочисленных поклонников популярной анимационной франшизы, опубликовав первый трейлер мультфильма "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World). В продолжении ленты зрители встретятся как с новыми, так и со старыми добрыми персонажами.

Повзрослевший Иккинг (в озвучке Джей Барушель) и дракон Беззубик наконец узнают свое истинное предназначение. Первый вместе с Астрид станет вождем народа острова Ослух , а Беззубик - лидером драконов своего вида.

Старт украинского проката ленты, которая завершит франшизу, запланирован на февраль 2019 года.

