У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

У Києві в суботу, 27 жовтня, пройшов "парад зомбі", приурочений до свята Хеллоуїн. Кілька сотень людей пройшли за маршрутом Золоті ворота - Софійська площа - Майдан Незалежності.

Учасники акції були загримовані та одягнені в костюми відьом, черниць, зомбі, чортів та іншої нечистої сили.

У мережу потрапило безліч фото і відео з заходу.

ukrinform.ua Данило Шамкін

ukrinform.ua Данило Шамкін

ukrinform.ua Данило Шамкін

ukrinform.ua Данило Шамкін

ukrinform.ua Данило Шамкін

ukrinform.ua Данило Шамкін

ukrinform.ua Данило Шамкін

ukrinform.ua Данило Шамкін

ukrinform.ua Данило Шамкін

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

Як відомо, Хеллоуїн святкують у багатьох країнах світу щорічно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. З року в рік він стає все більш популярним і в Україні.

Раніше OBOZREVATEL показав, в яких костюмах зустрічають свято Хеллоуїн українські зірки шоу-бізнесу.