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У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

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У Києві в суботу, 27 жовтня, пройшов "парад зомбі", приурочений до свята Хеллоуїн. Кілька сотень людей пройшли за маршрутом Золоті ворота - Софійська площа - Майдан Незалежності.

Учасники акції були загримовані та одягнені в костюми відьом, черниць, зомбі, чортів та іншої нечистої сили.

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У мережу потрапило безліч фото і відео з заходу.

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

ukrinform.ua Данило Шамкін

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

ukrinform.ua Данило Шамкін

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

ukrinform.ua Данило Шамкін

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

ukrinform.ua Данило Шамкін

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

ukrinform.ua Данило Шамкін

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

ukrinform.ua Данило Шамкін

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

ukrinform.ua Данило Шамкін

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

ukrinform.ua Данило Шамкін

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

ukrinform.ua Данило Шамкін

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

censor.net.ua

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

censor.net.ua

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

censor.net.ua

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

censor.net.ua

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

censor.net.ua

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

censor.net.ua

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

censor.net.ua

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

censor.net.ua

У Києві на честь Хеллоуїна пройшов парад зомбі: опубліковані яскраві фото та відео

censor.net.ua

Як відомо, Хеллоуїн святкують у багатьох країнах світу щорічно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. З року в рік він стає все більш популярним і в Україні.

Раніше OBOZREVATEL показав, в яких костюмах зустрічають свято Хеллоуїн українські зірки шоу-бізнесу.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіХеллоуїнсвята
Місце
Україна
Об'єкти
Хеллоуїнсвята-2018
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Файбер Моня
Файбер Моня
Ностальгия по майдану.. и подготовка к следующему ))
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