На запорожском курорте запретили продажу алкоголя ночью

В курортном городе Бердянск Запорожской области введен запрет на продажу алкоголя в ночное время.

Соответствующее решение приняли на сессии городского совета. Депутаты проголосовали практически единогласно —28 голосов из 31.

Так, с 23:00 и до 10:00 в городе будет действовать запрет на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в стационарных объектах торговли и временных сооружениях.

Также не будут продавать алкоголь на ярмарочных объектах и в учреждениях торговли, размещенных в отдельных зданиях (кроме заведений ресторанного хозяйства).

Как сообщал CityOboz, в Днепре запретили продажу алкоголя в ночное время.