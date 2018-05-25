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На запорожском курорте запретили продажу алкоголя ночью

1.4тЧитать новость на украинском

В курортном городе Бердянск Запорожской области введен запрет на продажу алкоголя в ночное время.

Соответствующее решение приняли на сессии городского совета. Депутаты проголосовали практически единогласно —28 голосов из 31.

Так, с 23:00 и до 10:00 в городе будет действовать запрет на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в стационарных объектах торговли и временных сооружениях.

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Также не будут продавать алкоголь на ярмарочных объектах и в учреждениях торговли, размещенных в отдельных зданиях (кроме заведений ресторанного хозяйства).

Как сообщал CityOboz, в Днепре запретили продажу алкоголя в ночное время.

Тема
Zaporizhia.City
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