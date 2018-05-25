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Известная группа засветилась на утреннике в украинской школе

1.6тЧитать новость на украинском

Популярная украинская группа Pianoбой выступила в школе на последнем звонке.

Как сообщила PR-менеджер музыкантов Ольга Шурова в Facebook, подарок на выпускной получила школа №4 города Стрый.

"Первый в истории группы утренник. И настоящий подарок школьникам!" - прокомментировал фронтмен Дмитрий Шуров.

Перед этим группа провела конкурс среди украинских школ под видео на песню "Все, що тебе не вбиває". Победителем должна была стать та школа, которая набрала наибольшее количество комментариев от уникальных пользователей.

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"Победила школа Стрыя! Конечно, в любой лотереи всегда найдутся недовольные, хотя мы очень тщательно считали, и победа абсолютная бесспорна. Поздравляем школу №4! Наверное, вы хотели этого больше других и смогли объединить весь город в своем желании", - рассказала Ольга.

Как сообщал CityOboz, Pianoбой спел на крыше под аккомпанемент юной пианистки из Запорожья.

Тема
Lviv.City
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