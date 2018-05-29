"Гола сука": в Одесі відкриють епатажний пляж

В Одесі планується відкриття пляжу під назвою "Гола сука" (Nude bitch). Заклад почне працювати 2 червня на 10-й станції Великого Фонтану.

"Nude Bitch - це справжня "сучка"серед пафосних пляжів Одеси, яка змусить тебе оголити свої емоції. Тут пануватиме атмосфера тотального самовираження, позитивних вібрацій і всеосяжного релаксу: незайманий пляж, п'янкий бар, смачний ресторан і розваги на будь-який смак ... мало?" - вказано на сторінці пляжу в Facebook.

У назві закладу журналісти помітили сексизм і розкритикували ідею.

"Така назва – це відвертий сексизм, мізогінія та жага чорного піару. Експлуатація сексуального підтексту в рекламі – не новина для всього світу. Проте, поки в Парижі ухвалюють закон, що забороняє подібні промо та накладає за них штраф, в Україні відкривають заклад зі словом "сука" у назві, натякаючи таким чином на жіночу частину аудиторії. На промо картинках пляжу також з’являються зображення оголених дівчат, які обіймають чоловіків", - пише сайт Zaborona .

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За даними джерел ЗМІ в ресторанному бізнесі, власником пляжу є людина на ім'я Володимир Генінсон. До недавнього часу він займав пост президента Української футбольної прем'єр-ліги. Раніше очолював департамент кейтерингу готелю Hyatt Regency Kyiv. Також Генінсон був співвласником пабу ЙорЖ на вулиці Пушкінській та винного ресторану Bottega Wine&Tapas на вулиці Терещенківській у Києві.

Як повідомляв CityOboz, на запорізькому курорті заборонили продаж алкоголю вночі.