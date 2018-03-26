Геопластика и подсветка: как изменится Сырецкий парк 

В Киеве в Сырецком парке будет проведен капитальный ремонт в 2018 году.

Как сообщается на странице "Киевзеленбуда" в Facebook, после реконструкции появятся новые дорожки, беседки, детская площадка, система видеонаблюдения и зона Wi-Fi.

Согласно проекту, парк должен стать привлекательным для посетителей всех возрастов.

Здесь запланированы функциональные зоны, центральная площадка с елью и сцена для проведения массовых мероприятий.

Также будет обустроена спортплощадка с универсальным набором оборудования, в том числе для игры в шахматы, настольный теннис, волейбол.

Украшением парка станет символическая поляна с геопластикой, каменными глыбами и деревом-символом с подсветкой.

Также в рамках капремонта запланированы павильон садовника и общественный туалет, обустройство территории парковыми скамейками и урнами.

Ранее CityOboz сообщал, какие изменения будут в парке "Победа".