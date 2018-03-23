Дом садовника и workout-площадки: как изменится парк "Победа"

В Днепровском районе Киева проведут капитальный ремонт парка "Победа".

Как сообщает "Киевзеленбуд" на странице в Facebook, на территории появится дом садовника, детская площадка и туалет.

Запланирована установка декоративных элементов паркового дизайна входной зоны.

Проект капитального ремонта учитывает индивидуальные черты парка "Победа" с несколькими тематическими зонами: прогулочная, спортивная, детская, зона тихого отдыха.

В парке обустроят пешеходные дорожки и аллеи из фибробетона, установят современные скамейки, урны и беседки.

Для любителей активного отдыха запланированы волейбольная, баскетбольная и workout-площадки.

При обновлении парка будут учтены потребности маломобильных групп населения, а также людей разного возраста.

Как сообщал CityOboz, в Киеве отремонтируют парк Партизанской Славы.