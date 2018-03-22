Арки-фонтаны и вход-лабиринт: каким будет парк Партизанской Славы 

В Киеве представлен проект капитального ремонта парка Партизанской Славы.

Как сообщается на странице "Киевзеленбуда" в Facebook, в рамках реконструкции в 2018 году будет обустроена стилизованная главная входная группа.

Она будет состоять из уникальных пяти арок-фонтанов, символизирующих пять лет партизанского движения во время Второй мировой войны.

Кроме того, планируется установка 7047 кв. м мощеных пешеходных дорожек и аллей из фибробетона, инновационного покрытия с декоративной привлекательностью и выносливостью, 5105 кв. м асфальтового покрытия для технического проезда транспорта.

Также в парке построят общественный туалет, обновят дорожки вокруг бювета и создадут новый бюветный павильон. Здесь появятся прогулочные дорожки вокруг озера, стилизованные скамейки и урны.

Парк Партизанской славы - региональный ландшафтный парк, является зеленым оазисом в Дарницком районе города Киева.

Ранее CityOboz показывал, как будет выглядеть Контрактовая площадь.