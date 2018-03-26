Геопластика і підсвічування: як зміниться Сирецький парк

У Києві в Сирецькому парку буде проведено капітальний ремонт у 2018 році.
Як повідомляється на сторінці "Київзеленбуду" в Facebook, після реконструкції з'являться нові доріжки, альтанки, дитячий майданчик, система відеоспостереження і зона Wi-Fi.
Згідно з проектом, парк повинен стати привабливим для відвідувачів різного віку.
Тут заплановані функціональні зони, центральна площадка і сцена для проведення масових заходів.
Також буде облаштований спортмайданчик з універсальним набором устаткування, в тому числі для гри в шахи, настільний теніс, волейбол.
Окрасою парку стане символічна поляна з геопластики, кам'яними брилами і деревом-символом з підсвічуванням.
Також в рамках капремонту запланований павільйон садівника і громадський туалет, облаштування території парковими лавками і урнами.
Раніше CityOboz повідомляв, які зміни будуть в парку "Перемога".
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