Геопластика і підсвічування: як зміниться Сирецький парк

У Києві в Сирецькому парку буде проведено капітальний ремонт у 2018 році.

Як повідомляється на сторінці "Київзеленбуду" в Facebook, після реконструкції з'являться нові доріжки, альтанки, дитячий майданчик, система відеоспостереження і зона Wi-Fi.

Згідно з проектом, парк повинен стати привабливим для відвідувачів різного віку.

Тут заплановані функціональні зони, центральна площадка і сцена для проведення масових заходів.

Також буде облаштований спортмайданчик з універсальним набором устаткування, в тому числі для гри в шахи, настільний теніс, волейбол.

Окрасою парку стане символічна поляна з геопластики, кам'яними брилами і деревом-символом з підсвічуванням.

Також в рамках капремонту запланований павільйон садівника і громадський туалет, облаштування території парковими лавками і урнами.

Раніше CityOboz повідомляв, які зміни будуть в парку "Перемога".