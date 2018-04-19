Футбольных фанов будут бесплатно возить по Киеву: названы условия

"Киевпастранс" и метрополитен будут бесплатно перевозить аккредитованных лиц и болельщиков Лиги чемпионов UEFA во время проведения в Киеве финальных матчей.
Соответствующее решение приняли на пленарном заседании Киевского городского совета.
"Мы позволили столичной подземке и городскому пассажирскому транспорту бесплатно перевозить аккредитованных лиц и тех, у кого есть билеты на эти соревнования. Речь идет о перевозке на матчи и с матчей", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По его словам, за это UEFA, согласно трехсторонним соглашениям, после соревнований выплатит компенсацию.
В целом ожидается около 35 000 болельщиков.
В частности, болельщики с билетами на матчи смогут бесплатно пользоваться наземным пассажирским транспортом и метрополитеном в течение 36 часов с 00:00 26 мая.
Аккредитованные лица получат право на бесплатный проезд в течение семи суток, с 00:00 21 мая до получночи 27 мая.
Кроме того, для первых и вторых работать бесплатные временные автобусные маршруты в Киев из международного аэропорта "Борисполь".
Как сообщал "Обозреватель", в центре Киева ограничат движение.
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