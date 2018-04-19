Футбольных фанов будут бесплатно возить по Киеву: названы условия

"Киевпастранс" и метрополитен будут бесплатно перевозить аккредитованных лиц и болельщиков Лиги чемпионов UEFA во время проведения в Киеве финальных матчей.

Соответствующее решение приняли на пленарном заседании Киевского городского совета.

"Мы позволили столичной подземке и городскому пассажирскому транспорту бесплатно перевозить аккредитованных лиц и тех, у кого есть билеты на эти соревнования. Речь идет о перевозке на матчи и с матчей", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, за это UEFA, согласно трехсторонним соглашениям, после соревнований выплатит компенсацию.

В целом ожидается около 35 000 болельщиков.

В частности, болельщики с билетами на матчи смогут бесплатно пользоваться наземным пассажирским транспортом и метрополитеном в течение 36 часов с 00:00 26 мая.

Аккредитованные лица получат право на бесплатный проезд в течение семи суток, с 00:00 21 мая до получночи 27 мая.

Кроме того, для первых и вторых работать бесплатные временные автобусные маршруты в Киев из международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщал "Обозреватель", в центре Киева ограничат движение.