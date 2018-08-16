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"Это армагеддон": в сети отреагировали на ночную бурю в Киеве

2.5тЧитать новость на украинском

16 августа Киев накрыла сильная буря. В некоторых районах города ветер валил деревья и срывал крыши с подъездов домов и магазинов. Центр столицы оказался затопленным, а то, что происходило на Печерске назвали настоящим "армагеддоном".

Как на грозу отреагировали в сети рассказывает OBOZREVATEL.

Информатор

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На Троещине, по словам местных жителей, "было что-то адское".

Некоторых, такие погодные условия вдохновили на творчество.

В Днепровском районе ветер снес крышу и повалил деревья.

Правда заметили бурю не все. Часть жителей Дарницкого района (Позняки, Осокорки, Харьковский) были удивлены утренним новостям о последствиях грозы.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, по Киеву прошелся мощный ливень, сопровождаемый сильными порывами ветра и градом. Особенно пострадала центральная часть столицы.

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