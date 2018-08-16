Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
КияниМедОбоз

"Це армагеддон": у мережі відреагували на нічну бурю в Києві

2.6тЧитати новину російською

16 серпня Київ накрила сильна буря. У деяких районах міста вітер валив дерева й зривав дахи з під'їздів будинків і магазинів. Центр столиці виявився затопленим, а те, що відбувалося на Печерську назвали справжнім "армагеддоном".

Як на грозу відреагували в мережі розповідає OBOZREVATEL.

Информатор

Новини
Ранок після стихії: з'явилися нові фото наслідків шторму в Києві

На Троєщині, за словами місцевих жителів, "було щось пекельне".

Деяких такі погодні умови надихнули на творчість.

У Дніпровському районі вітер зніс дах і повалив дерева.

Щоправда, помітили бурю не всі. Частина жителів Дарницького району (Позняки, Осокорки, Харківський) були здивовані ранковим новинам про наслідки грози.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, по Києву пройшлася потужна злива, що супроводжувалася сильними поривами вітру і градом. Особливо постраждала центральна частина столиці.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги