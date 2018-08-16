"Це армагеддон": у мережі відреагували на нічну бурю в Києві

16 серпня Київ накрила сильна буря. У деяких районах міста вітер валив дерева й зривав дахи з під'їздів будинків і магазинів. Центр столиці виявився затопленим, а те, що відбувалося на Печерську назвали справжнім "армагеддоном".

Як на грозу відреагували в мережі розповідає OBOZREVATEL.

Информатор

На Троєщині, за словами місцевих жителів, "було щось пекельне".

Деяких такі погодні умови надихнули на творчість.

У Дніпровському районі вітер зніс дах і повалив дерева.

Щоправда, помітили бурю не всі. Частина жителів Дарницького району (Позняки, Осокорки, Харківський) були здивовані ранковим новинам про наслідки грози.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, по Києву пройшлася потужна злива, що супроводжувалася сильними поривами вітру і градом. Особливо постраждала центральна частина столиці.