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КияниМедОбоз

Сломанные деревья и горы мусора: опубликованы кадры последствий бури в центре Киева

6.3тЧитать новость на украинском

В ночь на четверг, 16 августа, по Киеву прошелся мощный ливень, сопровождаемый сильными порывами ветра и градом. Особенно пострадала центральная часть столицы, кадры ужасающих последствий непогоды опубликованы в сети (чтобы посмотреть видео, докрольте новость до конца).

На Крещатике, Майдане Незалежности и в районе Бессарабской площади образовались горы мусора, а на дорогах и тротуарах - ветки поломанных деревьев. Последствия ливня начали ликвидировать с самого утра, работы продолжаются уже несколько часов. Также пострадал и один из крупных киевских торговых центров "Метроград". OBOZREVATEL предлагает читателям снимки с центральной части столицы.

Последствия ливня в центре Киева

Информатор

Так, стихия в центре города повредила каштаны, рекламные щиты и вывески. После грозы на улицах до сих пор стоит вода.

Последствия ливня в центре Киева

Информатор

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Последствия ливня в центре Киева

Информатор

Один из участков дороги на Крещатике был полностью затоплен. На месте находится несколько нарядов полиции, которые следят за движением автомобилей.

Последствия ливня в центре Киева

Информатор

Последствия ливня в центре Киева

Информатор

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Последствия ливня в центре Киева

Информатор

С утра движение наземного транспорта в центре было перекрыто, его открыли только на основных участках после 08:00.

Последствия ливня в центре Киева

Информатор

Последствия ливня в центре Киева

Информатор

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Последствия ливня в центре Киева

Информатор

Кроме этого, ливень также затопил и подземный торговый центр "Метроград": вода и грязь попали в магазины, испортив часть товаров. Владельцы торговых точек убирают последствия совместно с администрацией ТЦ.

Метроград

Информатор

Метроград

Информатор

Метроград

Информатор

Метроград

Информатор

Метроград

Информатор

Метроград

Информатор

Последствия ливня на Крещатике:

Видео из "Метрограда" после грозы:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощный ливень с градом обрушился на Москву, из-за чего российская столица буквально поплыла.

Тема
Kyiv.City
Объект
погода
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