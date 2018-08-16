Сломанные деревья и горы мусора: опубликованы кадры последствий бури в центре Киева

В ночь на четверг, 16 августа, по Киеву прошелся мощный ливень, сопровождаемый сильными порывами ветра и градом. Особенно пострадала центральная часть столицы, кадры ужасающих последствий непогоды опубликованы в сети (чтобы посмотреть видео, докрольте новость до конца).

На Крещатике, Майдане Незалежности и в районе Бессарабской площади образовались горы мусора, а на дорогах и тротуарах - ветки поломанных деревьев. Последствия ливня начали ликвидировать с самого утра, работы продолжаются уже несколько часов. Также пострадал и один из крупных киевских торговых центров "Метроград". OBOZREVATEL предлагает читателям снимки с центральной части столицы.

Последствия ливня в центре Киева Информатор

Так, стихия в центре города повредила каштаны, рекламные щиты и вывески. После грозы на улицах до сих пор стоит вода.

Последствия ливня в центре Киева Информатор

Последствия ливня в центре Киева Информатор

Один из участков дороги на Крещатике был полностью затоплен. На месте находится несколько нарядов полиции, которые следят за движением автомобилей.

Последствия ливня в центре Киева Информатор

Последствия ливня в центре Киева Информатор

Последствия ливня в центре Киева Информатор

С утра движение наземного транспорта в центре было перекрыто, его открыли только на основных участках после 08:00.

Последствия ливня в центре Киева Информатор

Последствия ливня в центре Киева Информатор

Последствия ливня в центре Киева Информатор

Кроме этого, ливень также затопил и подземный торговый центр "Метроград": вода и грязь попали в магазины, испортив часть товаров. Владельцы торговых точек убирают последствия совместно с администрацией ТЦ.

Метроград Информатор

Метроград Информатор

Метроград Информатор

Метроград Информатор

Метроград Информатор

Метроград Информатор

Последствия ливня на Крещатике:

Видео из "Метрограда" после грозы:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощный ливень с градом обрушился на Москву, из-за чего российская столица буквально поплыла.