Экосистема в аквариуме: одесситка создает необычные произведения из цветов

Одесситка Татьяна Погуляй собирает целые экосистемы с растениями в стеклянных аквариумах. По ее словам, самый сложный этап в создании флорариума - подготовка и правильный подбор растений.

Погуляй отмечает, что очень важно правильно подобрать композицию: все растения должны сочетаться. Об этом пишет "Сегодня".

"В первую очередь, нужно обладать определенной базой, не просто взять и посадить что попало с чем попало. Нужно понимать, как это будет расти, как поливать, в каких условиях будет в дальнейшем существовать. Важно не просто собрать букет, красивую картинку, а сделать так, чтобы через время композиция из себя что-то по-прежнему представляла, а не погибла на следующий день", - говорит Погуляй.

Кроме того, девушка отметила, что ей очень сложно находить растения для флорариумов, так как большинство из них - экзотические.

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