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Достали из сетей: под Одессой морских жителей спасли от браконьеров

1.3тЧитать новость на украинском

Под Одессой сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" спасли от браконьеров крабов и редких рыб.

Морских обитателей пришлось доставать из сетей, пишут экологи на своей странице в Facebook.

"Даже во время отдыха работникам национального парка удается защищать природу, освобождая обитателей моря из ловушки. Минут за 30 удалось освободить полсотни крабов и несколько рыбин, в том числе представителя осетровых", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все они успели изрядно запутаться и не имели никакого шанса на жизнь.

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Тема
Odesa.City
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