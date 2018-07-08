Достали из сетей: под Одессой морских жителей спасли от браконьеров

Под Одессой сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" спасли от браконьеров крабов и редких рыб.

Морских обитателей пришлось доставать из сетей, пишут экологи на своей странице в Facebook.

"Даже во время отдыха работникам национального парка удается защищать природу, освобождая обитателей моря из ловушки. Минут за 30 удалось освободить полсотни крабов и несколько рыбин, в том числе представителя осетровых", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все они успели изрядно запутаться и не имели никакого шанса на жизнь.

Как ранее писал CityOboz, в Полтаве спасатели вытащили собаку из ловушки.