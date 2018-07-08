Редкая и ядовитая: в Киеве на улице нашли змею. Фото

В Соломенском районе Киева обнаружили медянку. Змея пряталась под лестницей одного из жилых домов.

Инцидент произошел на улице Выборгской, сообщают Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Спасатели отметили, что пресмыкающееся не нападает на людей, и его яд опасен лишь для животных. Медянка находится в Красной книге Украины, и уничтожать их запрещено законом.

После отлова змею доставили в Национальный парк "Межигорье", где она и будет обитать.

Как ранее писал CityOboz, огромная змея напугала жителей частного дома в Херсоне.