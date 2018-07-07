Опасный фонтан: в Полтаве спасатели вытащили собаку из ловушки

В Полтаве спасатели помогли собаке выбраться из фонтана. Самостоятельно освободиться из водной ловушки животное не могло.

Об этом в Facebook сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Пес не смог самостоятельно выбраться из фонтана facebook.com/MNS.GOV.UA

"Как именно четырехлапый туда попал – не известно. Может решил нырнуть, чтобы освежиться, или кто-то его туда толкнул. Но в итоге самостоятельно выбраться пес не смог", - говорят в ведомстве.

facebook.com/MNS.GOV.UA

После освобождения из ловушки пес тут же сбежал.

"Пес сбежал и даже не поблагодарил, ведь сильно испугался, увидев спасателей. Ни один участник происшествия не пострадал", - сообщили в ГосЧС.

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