Будинок садівника і workout-майданчики: як зміниться парк "Перемога"

У Дніпровському районі Києва проведуть капітальний ремонт парку "Перемога".
Як повідомляє "Київзеленбуд" на сторінці в Facebook, на території з'явиться будинок садівника, дитячий майданчик і туалет.
Запланована установка декоративних елементів паркового дизайну вхідної зони.
Проект капітального ремонту враховує індивідуальні риси парку "Перемога" з декількома тематичними зонами: прогулянкова, спортивна, дитяча, зона тихого відпочинку.
У парку облаштують пішохідні доріжки та алеї з фібробетону, встановлять сучасні лавки, урни та альтанки.
Для любителів активного відпочинку заплановані волейбольний, баскетбольний та workout-майданчик.
При оновленні парку будуть враховані потреби маломобільних груп населення, а також людей різного віку.
Як повідомляв CityOboz, в Києві відремонтують парк Партизанської Слави .