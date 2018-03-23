Будинок садівника і workout-майданчики: як зміниться парк "Перемога"

У Дніпровському районі Києва проведуть капітальний ремонт парку "Перемога".

Як повідомляє "Київзеленбуд" на сторінці в Facebook, на території з'явиться будинок садівника, дитячий майданчик і туалет.

Запланована установка декоративних елементів паркового дизайну вхідної зони.

Проект капітального ремонту враховує індивідуальні риси парку "Перемога" з декількома тематичними зонами: прогулянкова, спортивна, дитяча, зона тихого відпочинку.

У парку облаштують пішохідні доріжки та алеї з фібробетону, встановлять сучасні лавки, урни та альтанки.

Для любителів активного відпочинку заплановані волейбольний, баскетбольний та workout-майданчик.

При оновленні парку будуть враховані потреби маломобільних груп населення, а також людей різного віку.

Як повідомляв CityOboz, в Києві відремонтують парк Партизанської Слави .