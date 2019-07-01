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Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

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В сети появились яркие фото с Чернобыля, где в 1986 году произошла авария на атомной станции. Город опустел, но без присутствия людей начал возвращаться к своему первозданному виду.

Обилие диких животных и растений, которые поглощают некогда шумный город, привлекает туристов со всего мира. Кроме того, большую роль в популяризации Припяти и зоны АЭС сыграл сериал "Чернобыль" от НВО. Серию снимков опубликовало издание Тtrinixy.

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

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Отметим, что после выхода на экраны сериала "Чернобыль" от НВО популярность туров в зону АЭС возросла. Множество украинцев и иностранцев хотят своими глазами увидеть город, в котором произошла катастрофа.

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

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Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

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Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

В компаниях, которые организуют туры в зону отчуждения говорят о 30-40% росте количества туристов, после окончания сериала эта цифра будет только расти

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Дикие животные и деревья в квартирах: как выглядит Чернобыль сейчас

trinixy.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный стриминговый сервис Netflix, в рамках документального спецпроекта Our Planet, показал красочные кадры из Чернобыльской зоны отчуждения. Они показали, что природа может восстановиться на пострадавших от радиации территориях при условии невмешательства человека.

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