Netflix показал уникальные кадры из Чернобыля: видео

Популярный стриминговый сервис Netflix, в рамках документального спецпроекта Our Planet, показал красочные кадры из Чернобыльской зоны отчуждения.

Они показали, что природа может восстановиться на пострадавших от радиации территориях при условии невмешательства человека. Об этом на официальной странице в Facebook пишет Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Чернобыль BBC

"В 2015 году во время первой встречи мы даже не знали, о каком именно фильме идет речь. Знали только, что это будет документалистика о природе зоны отчуждения. Уже после завершения съемок, когда начался этап постпродакшн, узнали, что этот материал станет частью документального сериала Our Planet, а закадровый текст для него будет читать один из самых известных в мире ведущих-натуралистов сэр Дэвид Аттенборо", — рассказал сотрудник Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.

Сериал Our Planet состоит из 8 серий, каждая из которых представляет собой рассказ об отдельной глобальной экосистеме планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в компаниях, которые организуют туры в зону отчуждения, заявили о 30-40% росте количества туристов, после окончания сериала эта цифра будет только расти.

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