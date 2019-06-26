В Киеве установили Железный трон из "Игры престолов": что в нем необычного

В Киеве на Майдане независимости установили Железный трон Востока, изготовленный из обломков снарядов и военной техники из зоны АТО.

Инсталляция создана запорожским волонтером по типу Железного трона из популярного сериала "Игра престолов". Об этом сообщает УНИАН.

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Для украинского Железного трона Востока использовали разорвавшиеся снаряды, обломки военной техники и другие элементы, найденные в зоне проведения АТО.

unian.net

unian.net

unian.net

Трон выставили на продажу на благотворительном аукционе и продали в 2016 году. Деньги, вырученные за него направлены на помощь украинской армии. Инсталляция хранилась в Запорожском музее, но на протяжении месяца она будут выставляться в Киеве.

unian.net

unian.net

unian.net

unian.net

unian.net

unian.net

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Победы, 54/1, возле Киевского национального экономического университета установили необычный памятник. Так, в столице появилась скульптура, посвященная гривне.

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