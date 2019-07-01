Дикі тварини та дерева в квартирах: як виглядає Чорнобиль зараз

У мережі з'явилися яскраві фото з Чорнобиля, де в 1986 році сталася аварія на атомній станції. Місто спорожніло, але без присутності людей почало повертатися до свого первозданного вигляду.

Велика кількість диких тварин і рослин, які поглинають колись галасливе місто, приваблює туристів з усього світу. Крім того, велику роль в популяризації Прип'яті та зони АЕС зіграв серіал "Чорнобиль" від НВО. Серію знімків опублікувало видання Тtrinixy.

trinixy.ru

Зазначимо, що після виходу на екрани серіалу "Чорнобиль" від НВО популярність турів в зону АЕС зросла. Безліч українців і іноземців хочуть своїми очима побачити місто, в якому сталася катастрофа.

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

У компаніях, які організовують тури в зону відчуження кажуть про 30-40% зростання кількості туристів, після закінчення серіалу ця цифра буде тільки рости

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

trinixy.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний стрімінговий сервіс Netflix, в рамках документального спецпроекту Our Planet, показав барвисті кадри з Чорнобильської зони відчуження. Вони показали, що природа може відновитися на постраждалих від радіації територіях за умови невтручання людини.

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