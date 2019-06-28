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Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

6.6тЧитать материал на украинском

В пятницу, 28 июня, во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Информации о пострадавших нет. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его данным, возгорание произошло на территории технического цеха "Львівзахід депо" позади вокзала.

Новости
На Донетчине вспыхнул масштабный пожар: фото и видео с места ЧП

Пожар на вокзале во Львове

Пожар на вокзале во Львове

Facebook Игоря Зинкевича

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

24 канал

Как уточняет 24 канал, по версии полиции, огонь вспыхнул на локомотивном заводе рядом с путями.

Работник этого завода рассказал, что огонь занялся в цехе ремонта локомотивов. В результате пожара в здании частично обрушилась крыша. Отмечается, что рядом с ней находятся кислородные баллоны, которые в случае возгорания могут взорваться.

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

Facebook Игоря Зинкевича

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

Facebook Игоря Зинкевича

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

Facebook Игоря Зинкевича

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

Facebook Игоря Зинкевича

По словам очевидцев, на самом вокзале и далеко в городе были видны столбы черного дыма. на место ЧП прибыли пожарные, полиция и машины скорой помощи. При этом, в расписание пассажирских поездов никаких изменений не вносили.

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

24 канал

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

24 канал

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

24 канал

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

24 канал

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

24 канал

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

24 канал

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

Facebook Игоря Зинкевича

Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

Facebook Игоря Зинкевича

По данным спасателей, пожар охватил 300 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 7 пожарных машин.

По словам заместителя городского головы по вопросам безопасности Львова Сергея Бабака, угрозы для жителей близлежащих улиц нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в городе Буча 23 июня вспыхнул мощный пожар на территории склада металлоконструкций.

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Место
УкраинаЛьвов
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