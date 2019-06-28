Есть опасность взрыва: во Львове вспыхнул пожар на вокзале. Фото и видео

В пятницу, 28 июня, во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Информации о пострадавших нет. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его данным, возгорание произошло на территории технического цеха "Львівзахід депо" позади вокзала.

Пожар на вокзале во Львове Facebook Игоря Зинкевича

24 канал

Как уточняет 24 канал, по версии полиции, огонь вспыхнул на локомотивном заводе рядом с путями.

Работник этого завода рассказал, что огонь занялся в цехе ремонта локомотивов. В результате пожара в здании частично обрушилась крыша. Отмечается, что рядом с ней находятся кислородные баллоны, которые в случае возгорания могут взорваться.

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

По словам очевидцев, на самом вокзале и далеко в городе были видны столбы черного дыма. на место ЧП прибыли пожарные, полиция и машины скорой помощи. При этом, в расписание пассажирских поездов никаких изменений не вносили.

24 канал

24 канал

24 канал

24 канал

24 канал

24 канал

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

По данным спасателей, пожар охватил 300 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 7 пожарных машин.

По словам заместителя городского головы по вопросам безопасности Львова Сергея Бабака, угрозы для жителей близлежащих улиц нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в городе Буча 23 июня вспыхнул мощный пожар на территории склада металлоконструкций.

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