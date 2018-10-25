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"Б'ють на сполох": мережу схвилювала загроза екологічної катастрофи на Львівщині

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Жителі села Поріччя, що у Городоцькому районі на Львівщині, б'ють на сполох через загрозливу екологічну ситуацію на річці Верещиця.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат ВО "Свобода" Ірина Сех.

"Декілька днів тому люди помітили, що з річки на берег масово вилазять раки, причому всі вони вкриті темним слизом, від них чути неприємний запах. Сама річка теж вкрита плівкою, вода мутного сірого кольору", — написала Ірина.

"Б'ють на сполох": мережу схвилювала загроза екологічної катастрофи на Львівщині
"Б'ють на сполох": мережу схвилювала загроза екологічної катастрофи на Львівщині

Сех розповіла, що жителі зверталися в екологічну інспекцію з проханням взяти пробу води, але його проігнорували. Також вона зазначила, що люди благають про допомогу і бояться, що втратять дорогоцінний час.

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"Б'ють на сполох": мережу схвилювала загроза екологічної катастрофи на Львівщині
"Б'ють на сполох": мережу схвилювала загроза екологічної катастрофи на Львівщині
"Б'ють на сполох": мережу схвилювала загроза екологічної катастрофи на Львівщині

“Я закликаю компетентні органи, які контролюють збереження довкілля, а також громадські екологічні організації: давайте не допустимо чергового екологічного лиха на Львівщині й зробимо це вчасно!” — зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Запоріжжя скаржаться на смог, який нависає над містом через викиди заводів.

Місце
УкраїнаЛьвів
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