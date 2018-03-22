Арки-фонтани і вхід-лабіринт: яким буде парк Партизанської Слави

У Києві презентовано проект капітального ремонту парку Партизанської Слави.

Як повідомляється на сторінці "Київзеленбуду" в Facebook, в рамках реконструкції в 2018 році буде облаштовано стилізована головна вхідна група.

Вона буде складатися з унікальних п'яти арок-фонтанів, які символізують п'ять років партизанського руху під час Другої світової війни.

Крім того, планується установка 7047 кв. м мощених пішохідних доріжок і алей з фібробетону, інноваційного покриття з декоративною привабливістю і витривалістю, 5105 кв. м асфальтового покриття для технічного проїзду транспорту.

Також в парку побудують громадський туалет, оновлять доріжки навколо бювету і створять новий бюветний павільйон. Тут з'являться прогулянкові доріжки навколо озера, стилізовані лавки і урни.

Парк Партизанської слави - регіональний ландшафтний парк, є зеленою оазою в Дарницькому районі міста Києва.

Раніше CityOboz показував, як буде виглядати Контрактова площа.